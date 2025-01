Reforma para quem?

Por Paola Coser Magnani, Presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Quando se menciona a palavra reforma, a primeira linha de pensamento que pode surgir na mente do cidadão é de melhoria. Afinal, apenas se reforma algo para que haja aprimoramento. Por incrível que pareça, pode ser que no Brasil estejamos vivendo um momento raro em que uma reforma não dialoga com essa mentalidade.