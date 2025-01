O cinema brasileiro ainda está aqui  

Comemorar as indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar vai além de celebrar a memória do que não pode ser esquecido e de exportar a sensibilidade artística brasileira para o mundo. Por meio da conquista que resgata a autoestima cultural do país temos um movimento que promete se estender para além do dia da cerimônia de premiação, que é o reconhecimento de uma área com incontornável impacto social e econômico no Brasil: o cinema. O poder da expressão do ator Selton Mello, que vibrou afirmando que “Nós entramos para a história. Ainda estamos aqui: Eunice, Rubens, nós e vocês”, é hoje compartilhada por cada um de nós que fazemos parte da indústria cinematográfica.