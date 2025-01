A verdadeira gestão democrática

O debate sobre a eleição direta para diretores de escolas públicas muitas vezes se reduz a uma falsa dicotomia entre democracia e autoritarismo. Defensores do modelo eleitoral argumentam que ele promove a participação da comunidade, enquanto a nomeação pelo poder público seria um retrocesso. No entanto, essa visão desconsidera aspectos cruciais da administração pública e da legislação educacional.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou inconstitucional a eleição direta em Porto Alegre, reafirmando que a escolha de diretores é prerrogativa do chefe do executivo municipal, conforme a Constituição. Mente quem diz que os escolhidos serão "cargos de confiança" do prefeito, pois a escolha se restringe a servidores de carreira do Município. Além disso, a seleção será baseada em critérios técnicos e meritocráticos, garantindo que profissionais qualificados assumam a gestão das escolas, conforme exige, aliás, o Novo Fundeb.