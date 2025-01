27 de janeiro: memória e ação

O ódio resultou no Holocausto: 6 milhões de judeus assassinados em um plano meticuloso de extermínio . A população judaica na Europa, antes de 9 milhões, foi reduzida a um terço. Perseguidos, torturados e mortos, vítimas da intolerância e do preconceito. E os judeus não foram os únicos: ciganos, pessoas com deficiência, perseguidos políticos, testemunhas de Jeová, entre tantos outros .

Como testemunhas das consequências do domínio de uma mentalidade extremista, devemos reafirmar o respeito à vida, à liberdade, à tolerância e à responsabilidade, como pilares inegociáveis da nossa sociedade . Mas, para combater o ódio, é preciso rejeitar ideologias radicais; para enfrentar a intolerância, é necessário condenar movimentos que pregam a destruição do outro; para preservar a liberdade, deve-se defender os princípios que a sustentam .

Passados 80 anos do Holocausto, o maior tributo às vítimas não é apenas resistir ao discurso de ódio, mas lutar e se posicionar, mesmo diante de todas as adversidades. Hoje, ao adotar a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, o governo do Estado do Rio Grande do Sul reafirma esse compromisso. Que essa memória nos fortaleça na luta contra o ódio, para que nunca mais a humanidade se curve diante da intolerância e da barbárie.