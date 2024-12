Voluntariado: ações que transformam a sociedade

Por Pedro De Cesaro, presidente do conselho diretor da Junior Achievement RS

O voluntariado é uma das ações mais transformadoras para a sociedade. Ao doar seu tempo e seu conhecimento, o voluntário impacta não só o seu entorno, com enormes reflexos sociais, mas a si próprio. A atividade de voluntariado proporciona o desenvolvimento de habilidades como comunicação e empatia. Cria também um sentimento de propósito, pois o voluntário pode contribuir com a sociedade, prestar um benefício a quem precisa e ter contato com pessoas que podem proporcionar aprendizados e experiências de vida.

Na edição deste ano, mais de 900 jovens se formaram como miniempresários

É com esse conceito essencial que, há 30 anos, a Junior Achievement RS realiza o Programa Miniempresas no Estado. A iniciativa tem o objetivo de formar jovens no mundo do empreendedorismo no sentido de mostrar que “a vida é um caminho, não um destino”, pensamento que é um dos alicerces da JA.

Na edição deste ano do programa, mais de 900 jovens de escolas públicas e privadas gaúchas se formaram como miniempresários, abrindo suas perspectivas em possíveis carreiras empreendedoras, o que é uma realidade cada vez mais concreta no mercado de trabalho de hoje. E essa conquista só foi possível graças à dedicação de 205 advisers, que é como os voluntários são chamados no programa Miniempresa.

Trabalhando com os jovens por meio do método “aprender-fazendo”, aplicado pela Junior Achievement em todo o mundo, os voluntários compartilham conhecimento e aprendem na troca de experiências com os estudantes, ampliam sua rede de contatos e geram impacto real na formação de jovens e no incentivo ao empreendedorismo para o desenvolvimento do Rio Grande.