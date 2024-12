Agora é COP30

Por Marjorie Kauffmann, secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura

O governo do Rio Grande do Sul presenciou uma das Conferências do Clima, no Azerbaijão (COP29), mais organizadas dos últimos anos. Encontramos transporte de qualidade, espaços bem sinalizados e uma gama de voluntários prestando informações.

O RS estará pronto para mostrar resultados e ser lembrado pela capacidade de adaptação resiliente

Embora a organização tenha sido impecável, a COP29 também foi a da falta de consenso entre os líderes mundiais, que assinaram um acordo de financiamento climático considerado insuficiente para suprir as necessidades dos países em desenvolvimento no enfrentamento às mudanças climáticas.

Essa edição marcou a valorização dos governos locais. Durante reunião ministerial da Organização das Nações Unidas (ONU), que contou com a participação do Estado inclusive com fala na plenária, o secretário-geral para a Ação Climática da ONU, Selwin Hart, foi claro ao reforçar a importância dos governos subnacionais na implementação de ações efetivas. “Vocês são os protagonistas da mudança, os primeiros a se moverem. Vocês estão liderando no front”, disse.

O protagonismo que a autoridade citou é uma realidade no governo gaúcho, tendo como fio condutor o Proclima2050. Iniciativas como o Roadmap Climático, lançado durante a COP, são um dos projetos que promovem a integração dos entes locais. O Plano Rio Grande também nasceu dessa necessidade de estruturar uma resposta integrada, que permita uma reconstrução adaptada e resiliente.

Agricultura de baixo carbono e segurança alimentar foram outros assuntos de reuniões com bancos internacionais e com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o que abriu portas para o Grupo de Sharm el-Sheikh, que estará em Bonn, na Alemanha, para tratar sobre o tema.

Finalizada a COP29, o foco está na COP30, no Brasil. Será uma conferência de desafios e de superação. O momento em que deveremos nos apresentar como uma nação, com um propósito único quando o tema são as mudanças climáticas.