Quem é que sobe? Juventude sofre três gols de cabeça e leva virada do Inter no Beira-Rio

Defesa alviverde conseguiu sofrer três gols em jogadas semelhantes no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Juventude segue sem pontuar fora de casa no Brasileirão 2025. Na tarde deste sábado (26), na abertura da sexta rodada, o time alviverde saiu na frente do Inter, logo aos três minutos, mas sofreu a virada com três gols com o mesmo roteiro: escanteio cobrado por Alan Patrick e finalizações de cabeça com liberdade. No fim, 3 a 1.

O resultado mantém o Ju com sete pontos e o time deve perder posições no decorrer da rodada. No momento, está na 10ª colocação.

Na escalação para o Juvenal, Fábio Matias trouxe novidades. Abner iniciou no banco e Rodrigo Sam estreou na temporada em uma formação de três zagueiros com Adriano Martins e Marcos Paulo. Na ala esquerda, Alan Ruschel retomou a titularidade. No ataque, Gilberto formando o trio com Ênio e Batalla.

E o duelo começou com o Juventude aprontando na casa do rival. Logo aos três minutos, Giraldo fez lançamento longo para Gilberto, que dominou na área e rolou para Batalla, que finalizou na saída de Anthoni: 1 a 0 Ju.

O Inter tentou responder e, aos oito minutos, em jogada na área, a bola tocou no braço de Valencia e, na sequência, Giraldo fez pênalti em Bruno Tabata. Após um longa revisão no VAR, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a falta de Valencia na origem da jogada.

Em um jogo onde o Colorado tinha dificuldades para criar, o gol do empate saiu em uma bola parada. Depois de cobrança de escanteio de Alan Patrick, Victor Gabriel subiu libre no meio da área e testou no canto: 1 a 1.

A partida era um verdadeiro duelo tático. E os dois times tinham dificuldades para criar chances com a bola rolando. O Inter passou a ter mais posse de bola e presença no ataque. Chegou de novo em um escanteio, aos 31. Em cobrança na segunda trave, Tabata teve liberdade para dominar e bater firme. Gustavo, do lado da trave, fez boa defesa.

Aos 38, repeteco do primeiro gol do Inter. Alan Patrick cobrou o sétimo escanteio colorado, desta vez na segunda trave. A zaga do Juventude só olhou e Victor Gabriel saltou sozinho para virar o jogo: 2 a 1.

Aos 43, o Ju pressionou a saída de jogo colorada e quase empatou de novo. Batalla cruzou da esquerda e Gilberto se atirou em direção à bola na pequena área, mas não conseguiu desviar.

No fim, a dificuldade na bola aérea defensiva foi crucial para o Verdão no placar de 2 a 1 na primeira etapa.

SEM CONSEGUIR JOGAR

Na volta do intervalo, Fábio Matias promoveu uma troca na zaga: Abner na vaga de Adriano Martins. O jovem zagueiro recebeu o cartão amarelo com três minutos em campo, após falta em Valencia.

Mesmo tentando ser mais ofensivo e avançando suas linhas de marcação, o Juventude seguiu com dificuldades para finalizar ao gol de Anthoni. Aos 12, o Inter chegou com Bernabei. O lateral tentou de longe, mas sem direção.

Aos 15, o terror do Juventude no Beira-Rio se repetiu. Escanteio do lado direito e Vitinho cabeceou livre na segunda trave e Gustavo espalmou para fora. Na cobrança do outro lado, Alan Patrick cobrou em direção à pequena área e Borré, entre os zagueiros, cabeceou para baixo: 3 a 1.

Depois do terceiro gol, Matias fez duas mudanças, com as entradas de Felipinho e Galego nas vagas de Alan Ruschel e Gilberto. E o Juventude continuou sem criatividade no meio-campo e insistindo em lançamentos longos improdutivos.

Aos 35, o Inter chegou a ampliar. Em falta frontal, Alan Patrick cobrou no canto do goleiro e Gustavo fez a defesa parcial para a frente. Ronaldo, em posição de impedimento, mandou pra rede. Porém, o lance foi anulado.

Com Giovanny na vaga de Ênio, o Ju fez a sua quarta mudança sem alterar o plano tático. Só aos 41 minutos Jean Carlos foi chamado para entrar na vaga de Marcos Paulo. E quem precisou trabalhar foi o goleiro Gustavo, em chute de Gustavo Prado.

Foi a última chance mais clara da partida no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 6ª rodada

Inter 3x1 Juventude

Estádio Beira-Rio

Inter

Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia, 13/2º), Bruno Tabata (Vitinho, 13/2º), Alan Patrick (Óscar Romero, 40/2º) e Wesley; Valencia (Borré, 13/2º, depois Gustavo Prado, 30/2º). Técnico: Roger Machado.

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Abner, int.), Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Jean Carlos, 41/2º) e Alan Ruschel (Felipinho, 22/2º); Giraldo, Jadson; Batalla, Ênio (Giovanny, 37/2º) e Gilberto (Galego, 22/2º). Técnico: Fábio Matias

Gols: Batalla (J), aos 3min, Victor Gabriel (I), aos 17min e aos 38min, no primeiro tempo. Borré (I), aos 16min, no segundo.

Amarelos: Bruno Tabata (I). Rodrigo Sam, Abner (J).

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima. No VAR, Ilbert Estevam da Silva (quarteto paulista).