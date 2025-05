João Fonseca enfrenta número 12 do mundo no Masters 1000 de Madrid; acompanhe ao vivo

Depois de vencer o dinamarquês Elmer Moller, 114º do ranking mundial, na primeira rodada do Masters 1000 de Madrid, João Fonseca volta a quadra neste sábado (26) às 16h10min, segundo a previsão da organização. O adversário é o estadunidense Tommy Paul, número 12 do mundo, que entrou diretamente na segunda fase do torneio.