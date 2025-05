Como está o cavalo Caramelo um ano após ser resgatado de telhado durante enchente em Canoas

Rotina de Caramelo envolve cuidados com tratadores com alimentação, banho e escovação.

É o que contam os cuidadores do equino, que foi adotado e agora vive na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

Vida de rei

Quando chegou à Ulbra, o cavalo estava 50 kg abaixo do ideal e com um quadro de desidratação . Hoje, ganhou até o apelido de comilão.

Já 100% recuperado da situação que se encontrava quando foi resgatado — com desidratação, magro e ferido — a rotina de Caramelo envolve cuidados com tratadores com alimentação, banho e escovação.

— Ele representa muito no Estado toda essa situação que o Rio Grande do Sul viveu e é uma honra poder ser o veterinário responsável dele — finaliza o médico veterinário.

Relembre o resgate do cavalo Caramelo

A mobilização da população e das forças de segurança comoveu o país e sintetizou a relação histórica do cavalo com o povo gaúcho. O cavalo crioulo é animal-símbolo do RS e considerado patrimônio cultural desde 2002. A relação com o animal é uma tradição que faz parte do DNA do povo gaúcho.