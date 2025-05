O Inter venceu o Juventude , na tarde deste sábado (26), por 3 a 1 pela sexta rodada do Brasileirão . Victor Gabriel, duas vezes, e Borré, para o Colorado, além de Batalla, para o Juventude, marcaram os gols no Beira-Rio. Acompanhe a repercussão da partida pelo Balanço Final.

