PJ tem direito a décimo terceiro?

O décimo terceiro salário é um benefício que garante aos trabalhadores formais uma renda extra ao final do ano. Instituído pela Lei 4.090/62, ele representa uma conquista importante para os profissionais com carteira assinada, seja do setor privado ou público. Entretanto, com o aumento do trabalho como pessoa jurídica (PJ), muitos profissionais não têm acesso a esse benefício, o que gera um debate importante sobre a segurança financeira dos PJs.