Até tu, Brutus?

Por Simone Padilha, advogada e doutoranda em Direito Constitucional

Júlio César, o imperador, mentiu que a esposa era adúltera para com outra viver. Daí surgiu a célere frase: "À mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer ser". Dizer que bem ilustra o fato que, de nós, sempre é esperado algo. E quando não performamos conforme se projeta, nos sobram "punições". Antigamente, se consideradas bruxas, éramos execradas, humilhadas e mortas em fogueiras. E hoje, o que fazem conosco? Tenho me sentido cada vez menos adequada a ambientes preponderantemente femininos. Converso menos e o pouco que ainda falo, arrependo-me com frequência.

Se pode combater fogo com fogo, afogá-lo, ou sufocá-lo. Porém, dissuadir mulheres que falam mal de outras mulheres é muito mais difícil que apagar qualquer incêndio

Não, esta crônica não é um protesto contra os homens. Pelo contrário, é sobre nós que, cada dia mais, nos vemos envenenadas, julgando outras mulheres, ferindo-as com punhais mais afiados do que as armas dos guerreiros mongóis. Que sofremos com a ditadura da beleza, que não possuímos o direito de envelhecer... Que somos exigidas a esconder os sinais do tempo, que não podemos ser gordas, nem magras demais, que devemos estar maquiadas e bem vestidas. Cobranças vindas, sobretudo, de outras mulheres. Como eu não percebi a sutileza dessa infeliz exigência antes? Talvez pelo fato de ter tido, pouco tempo atrás — aos vinte e poucos anos e com uma dose extra de colágeno — a coragem e autoconfiança de uma fênix, na quantidade que só a juventude nos dá.