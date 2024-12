A banalização da morte

As imagens do policial militar arremessando o indivíduo de uma ponte sem qualquer motivo aparente demonstrou o quanto o ser humano regrediu nos princípios éticos e morais ao priorizar a morte e desvalorizar a vida .

Mas e os direitos humanos que devem ser respeitados, independente da situação do outro? Bem, isso é outra questão que a maioria das pessoas, políticos e autoridades relutam para aceitar, ou seja, numa sociedade considerada moderna e civilizada, tal conceito não pode simplesmente deixar de existir por ter o propósito de estabelecer uma regra no comportamento pessoal de cada um, especialmente de quem veste uma farda e é pago para zelar pela segurança de todos.

O problema é que o fato da ponte não se trata de caso isolado, pois somente no período de 30 dias aconteceram várias mortes no país em decorrência da violência e abuso de autoridades, escalados diariamente para combater o crime nas ruas, dos quais acabam se excedendo e provocando mortes de inocentes. Felizmente, nesse caso a vítima desses excessos não morreu, no entanto, resta saber o que irá acontecer com os responsáveis que provaram não ter o preparo necessário para exercer suas atribuições e sem “licença para matar”.