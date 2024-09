O debate sobre o celular nas escolas

Deve ganhar corpo a partir do próximo mês o debate sobre a proibição do uso de smartphones pelos estudantes nas salas de aula no Brasil. O país tarda a enfrentar essa discussão. A possibilidade de revisitar o tema a fundo se dará pela intenção do Ministério da Educação de enviar ao Congresso um projeto de lei prevendo o banimento dos aparelhos nos espaços de aprendizagem. Um dos objetivos é dar respaldo legal às escolas públicas e privadas que pretendam seguir por esse caminho.