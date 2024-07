O caminho para combater a fome

O relatório sobre a fome no mundo apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) na semana passada, durante a reunião do G20, no Rio, mostrou uma melhora dos índices brasileiros na comparação entre os triênios de 2020-2022 e 2021-2023. A despeito da evolução, o país ainda não foi capaz de ser considerado outra vez fora da lista do Mapa da Fome, situação em que menos de 2,5% da população é classificada como subnutrida. O desafio de garantir uma alimentação digna para os brasileiros requer um avanço consistente em múltiplas frentes.