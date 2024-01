Sob a orientação ideológica e equivocada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a diplomacia brasileira voltou a afrontar a realidade e o bom senso na última quarta-feira ao divulgar nota de apoio à ação apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O governo sul-africano pede que o tribunal declare que Israel violou, no conflito contra o grupo terrorista Hamas, obrigações previstas na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Poucos países no mundo têm enfoque semelhante sobre a reação israelense ao maior ataque ao povo judeu desde o Holocausto.