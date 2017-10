Enfim, cada reforma acrescenta boas razões para um ceticismo ainda maior sobre a crença de que a saída para a crise do nosso sistema passa pelo correto funcionamento das instituições. Enquanto não soubermos as perguntas certas para a intrincada solução da reforma política-eleitoral, não teremos as respostas adequadas. De qualquer sorte, a busca de novas mudanças deve ter por base a atitude do bom democrata, defendida por Norberto Bobbio, de "não se iludir com o melhor e não se resignar com o pior". Aqui, porém, cabe um adendo à ideia de Bobbio: em nosso país, as mudanças legislativas têm trazido, em regra, mais do que ilusão (com o melhor), uma robusta e permanente fonte de (ir)resignação (com o pior).