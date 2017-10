O arremedo de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional parece perseguir o caminho do retrocesso ou das coisas que saem do nada para lugar nenhum. Em pleno século 21, quando a humanidade já começa a esticar o olho pra ver quem estará na tripulação da nave que vai a Marte, falar em centralização de impostos soa como brincadeira. Sejamos diretos: Estados e União estão com unhas agigantadas para cravar no Imposto Sobre Serviços (ISSQN) dos municípios e arremessá-lo num sopão de letras para dali tirar algo que vão chamar de novo, esse tal de IVA.

É uma bomba que talvez somente seja menos danosa para a população do que a devastadora reforma da Previdência com a qual querem insistir lá em cima

Olhando de longe, parece até bonito extinguir siglas, ameaçar simplificar o sistema, mas no fundo, bem no fundinho, o que querem mesmo é abocanhar o ISSQN que é produzido na cidade e dela não deve sair.

Querem centralizar lá para cima e depois deixar o povo daqui de pires na mão pedindo emendas ou reclamando das transferências constitucionais. Filme velho, filme visto. Filme ruim. É mexer em time que está ganhando, é botar o centroavante de goleiro, ou propagar a difusão daquilo que está dando errado. Imagine se todos os prédios das ruas combinassem de entregar toda a receita dos seus condomínios a uma criatura eleita por todos, tipo um supersíndico. Aí caberia a essa figura e um gabinete de amigos que ele iria montar escolher o melhor destino da grana que já estava no seu prédio. Tudo, supostamente, em prol da coletividade da rua e melhorias que, com sorte, voltariam ao seu condomínio. Sem chance.

Não é difícil perceber que o nível de escândalos políticos, o nível de eficiência na gestão de recursos públicos e de retribuição por serviços é muito maior no município do que nos entes estaduais e na União. E isso é no mundo inteiro. Porto Alegre, cujo fisco tributário é uma referência nacional, tem no ISSQN sua maior receita e só perderia com um retrocesso legislativo desses.