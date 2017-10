Na reta final da campanha de arrecadação online de recursos com o objetivo de viabilizar a primeira etapa para a concretização do memorial às vítimas da boate Kiss em Santa Maria, é importante que a intenção possa sensibilizar o maior número possível não apenas de gaúchos, mas de brasileiros de maneira geral. Os idealizadores readequaram o projeto, optando por uma construção mais singela e mais factível. Ainda assim, a intenção só tem como se transformar em realidade se a população realmente se sensibilizar com a causa, contribuindo para viabilizá-la financeiramente.

Responsáveis pela iniciativa, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e a prefeitura de Santa Maria precisam assegurar no mínimo o dobro do arrecadado até agora com as doações de pessoas físicas e jurídicas pela internet. O montante seria suficiente para a etapa de elaboração do projeto, mas é preciso garantir também sua execução. Um maior aporte agora abreviaria a missão dos envolvidos na arrecadação de recursos.