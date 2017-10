Faz 11 anos que estou aqui no palco. Talento, trabalho duro, muita dedicação.

CRISTIANO RONALDO

Craque português do Real Madrid, eleito pela quinta vez para receber o The Best pela Fifa como o melhor jogador do mundo.

Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco.

LUÍS ROBERTO BARROSO

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), num embate no plenário com o colega Gilmar Mendes.

Fofocagem.

GILMAR MENDES

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a divulgação do relatório da Polícia Federal com ligações feitas entre ele e o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Vamos dar aos criminosos um recado muito forte.

CEZAR SCHIRMER

Secretário de Segurança Pública do Estado, depois do atentato em Gravataí.

Nós não estamos aqui falando de altura de minissaia. Nós estamos falando aqui de crimes de corrupção.

SERGIO MORO

Juiz responsável pela Lava-Jato em Curitiba, durante evento promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O dinheiro continua circulando em malas.

DELTAN DALLAGNOL

Procurador da República, coordenador da força-tarefa do Ministério Público na Lava-Jato.

"Voto em uma linguagem bem parauara. Meu voto é pai-d'égua, tem sabor de açaí. Fica, Temer! Deixa o homem trabalhar!

WLADIMIR COSTA

Deputado federal (SD-PA), posicionando-se contra o prosseguimento da denúncia contra Michel Temer.

Agora, para votar na segunda denúncia, "segundamente", fora, Temer.

LUIZIANNE LINS

Deputada federal (PT-CE), justificando seu voto a favor do andamento da denúncia contra o presidente da República.