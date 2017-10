Daqui a pouco, todo homem que piscar para uma mulher terá que contratar um advogado.

WOODY ALLEN

Cineasta, que foi muito criticado depois de alegar que o escândalo sexual envolvendo o produtor Harvey Weinstein é "triste para todos os envolvidos".

Jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da Presidência da República.

MICHEL TEMER

Presidente da República, em carta aos deputados às vésperas da votação da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Sou vítima de uma ardilosa armação.

AÉCIO NEVES

Senador (PSDB-MG), ao reassumir o mandato.

Quero e vou participar deste processo de renovação política no Brasil.

LUCIANO HUCK

Apresentador e empresário, em artigo publicado na Folha de S. Paulo.

Voltamos à situação de dois séculos atrás, quando o trabalho escravo exigia restrição à liberdade de locomoção, ou seja, tem que ter senzala, tronco, grilhões, chicote.

LUIZ EDUARDO BOJART

Procurador-geral em exercício do Ministério Público do Trabalho, comentando portaria do governo Temer sobre trabalho escravo.

Eu queria pegar a mãe do ministro e colocar com as pernas abertas.

GIVALDO CARIMBÃ

Deputado federal (PHS-AL), na Comissão de Segurança Pública da Câmara, divergindo do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, em relação a exposições artísticas realizadas recentemente em Porto Alegre e São Paulo.

Eu, por exemplo, acho que me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho escravo.

GILMAR MENDES

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre as mudanças do governo Michel Temer em relação ao trabalho escravo.