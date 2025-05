Terremoto de magnitude 7,5 no Estreito de Drake provoca alerta de tsunami no Chile e Argentina

Monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos detectou tremor no Estreito de Drake, a 219 km de Ushuaia. USGS / Reprodução

As autoridades chilenas pediram, nesta sexta-feira (2), a evacuação da costa da Região de Magalhães e Terra do Fogo, no extremo sul do país, junto a fronteira com a Argentina, após emitirem um alerta de tsunami devido a um terremoto de magnitude 7,5 graus na Escala Ritcher no mar.

"Pedimos a evacuação de toda a costa da região de Magallanes (Magalhães). Neste momento, nosso dever é de prevenir e obedecer às autoridades", escreveu o presidente, Gabriel Boric, em sua conta no X.

O epicentro do tremor fica a 219 quilômetros de da cidade argentina de Ushuaia e a 438 quilômetros da chilena Punta Arenas. O terremoto teria ocorrido a uma 10 quilômetros de profundidade sob as águas do Estreito de Drake, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)

Leia Mais Terremoto atinge a Argentina

Tremor em La Rioja

Um terremoto de 5,4 graus atingiu o noroeste da Argentina nesta quinta-feira (1º). De acordo com o USGS, o sismo foi registrado às 13h04min, na província de La Rioja, com epicentro 37 quilômetros ao norte do departamento de Famatina, a sete quilômetros de profundidade.