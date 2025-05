Terremoto atinge a Argentina

Local do epicentro do terremoto, registrado às 13h04min.

Um terremoto atingiu o noroeste da Argentina nesta quinta-feira (1º). De acordo com o Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), ligado ao governo argentino, o sismo foi registrado às 13h04min, na província de La Rioja, com epicentro 37 quilômetros ao norte do departamento de Famatina, a sete quilômetros de profundidade.