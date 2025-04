Trump recebe Bukele para fortalecer amizade e pacto migratório

Em sua plataforma Truth Social, o republicano declarou neste fim de semana que está "ansioso" pelo encontro. "O presidente Bukele generosamente aceitou sob sua custódia alguns dos inimigos estrangeiros mais violentos do mundo", escreveu ele.

Os últimos 10 chegaram neste fim de semana, de acordo com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Para o primeiro grupo, de mais de 200 migrantes, Washington pagou "aproximadamente seis milhões de dólares (35,2 milhões de reais)", de acordo com a Casa Branca. O custo de prendê-los em uma megaprisão com uma reputação notória de violar os padrões dos direitos humanos.

As deportações abriram uma frente judicial porque Washington acusa os migrantes de pertencerem à organização criminosa venezuelana Tren de Aragua ou à gangue MS-13, sem fornecer provas.

O futuro dos deportados "depende do presidente B e de sua administração", declarou Trump em sua plataforma.

Há confiança no acordo. O líder da maior potência mundial chama Bukele de "presidente B", que certa vez se descreveu como "the world's coolest dictator" ('o ditador mais legal do mundo', em tradução livre)" para se defender daqueles que o acusam de autoritarismo.