Índia planeja voo espacial tripulado para 2027

A agência espacial da Índia anunciou, nesta terça-feira (6), que planeja lançar uma missão orbital não tripulada de sua nave Gangayaan no final deste ano, em preparação para o primeiro voo com astronautas no início de 2027.

"A missão orbital não tripulada Gaganyaan está a caminho de ser lançada no final deste ano, com testes de recuperação já realizados com a ajuda da Marinha e outros simulacros de recuperação no mar já previstos", informou o Departamento de Espaço em um comunicado.