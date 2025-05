Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Estado, Comites-RS inaugura sede honorária em Porto Alegre

Sede está localizada no Carlos Gomes Center. @comitesrs / Reprodução / Facebook

No mês que marca os 150 anos da imigração italiana no Estado, o Comitê dos Italianos no Exterior do Rio Grande do Sul (Comites-RS) inaugura, nesta quarta-feira (7), às 10h, a sua sede honorária em Porto Alegre.

Localizado no edifício Carlos Gomes Center (Avenida Soledade, 550, Petrópolis), o espaço simboliza o compromisso contínuo com a promoção da cultura, da memória e dos interesses da coletividade italiana no Estado, como destaca Cristina Mioranza, presidente do Comites-RS:

— Em um ano tão significativo, em que celebramos os 150 anos da imigração italiana no Estado, reafirmamos com orgulho nossas raízes e projetamos um futuro de ainda mais integração, valorização e representatividade.

Com 500m² e um auditório com capacidade para cerca de 50 pessoas, a sede foi viabilizada com o apoio do empresário Sérgio D’Agostin, patrono do Comites-RS.

A inauguração deve contar com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese; do cônsul da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso; e do presidente da comissão oficial dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJDCH), Fabrício Guazzelli Peruchin, entre outras autoridades.