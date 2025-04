Quem é Pierbattista Pizzaballa, cotado para suceder o papa Francisco

Com a morte do papa Francisco, na segunda-feira (21), aos 88 anos, o mundo volta os olhos à escolha de um novo pontífice. Tradicionalmente realizado no 15º dia após a morte do papa, o conclave é o processo em que os cardeais ficam confinados na Capela Sistina, dentro do Vaticano, para eleger o próximo líder da Igreja Católica. São 120 votantes.