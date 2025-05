UFSM decide suspender aulas de estudantes que estavam em ônibus que se acidentou em Imigrante 

Acidente aconteceu na estrada que dá acesso da Rota do Sol ao centro de Imigrante. Brigada Militar / Divulgação

Integrantes do curso técnico em Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em reunião na manhã desta quarta-feira (7), decidiram não retomar as aulas do primeiro semestre letivo. Em 4 de abril, alunos e professores sofreram um acidente de ônibus durante viagem de estudos em Imigrante. Sete pessoas morreram e 26 ficaram feridas.

A decisão de suspender o semestre é válida até agosto, quando uma nova reunião deve ser realizada para decidir os próximos passos.

Também ficou acordado que será marcada uma reunião com Reitoria, Ministério Público e outros órgãos que possam ajudar a cobrar celeridade nos processos dos feridos e familiares de vítimas fatais, como atendimentos médicos, psicológicos e indenizações.

Leia Mais Após laudo apontar desgaste em freio, reitor da UFSM afirma que ônibus envolvido em acidente passou por manutenção preventiva

O curso técnico em Paisagismo tem duração de três semestres, e o acidente foi com os alunos do primeiro. O terceiro semestre irá retomar as atividades a partir da próxima segunda-feira (12).

Relembre o caso

Os alunos do primeiro semestre estão com as atividades suspensas desde 4 de abril, quando um acidente com um ônibus em Imigrante resultou na morte de sete estudantes do curso.