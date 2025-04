Morre papa Francisco, aos 88 anos; siga ao vivo a repercussão

Papa Francisco será velado no Vaticano a partir desta quarta-feira. Tiziana FABI / AFP

O papa Francisco morreu na segunda-feira (21), no Vaticano, aos 88 anos

(21), no Vaticano, aos 88 anos A causa da morte foi confirmada como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC)

(AVC) O Pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos

As primeiras imagens do corpo antes do velório foram divulgadas na terça-feira (22)

antes do velório foram divulgadas na terça-feira (22) O funeral de Francisco começa nesta quarta-feira (23) e vai até sábado (26), quando será realizado o sepultamento

O argentino Jorge Bergoglio foi o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica. Seu pontificado teve início em 2013, com a renúncia do antecessor, Bento XVI.

O legado de Francisco

Papa Francisco deixa como legado uma Igreja de perfil menos conservador, mais inclusiva e ecumênica em comparação a seus antecessores.

A busca por simplicidade e paz se tornou nítida desde a escolha do nome, referência a São Francisco de Assis.

O pontífice procurou abrir as portas das igrejas a populações marginalizadas, como gays, pobres e migrantes, e fortalecer canais de diálogo com outras confissões religiosas.

Durante os 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica, realizou um número recorde de canonizações e nomeou 80% dos atuais cardeais com direito a voto no conclave que vai eleger seu sucessor.

Funeral mais simples

Em 2024, o papa Francisco simplificou o próprio velório, definindo que será enterrado em um caixão simples de madeira. Ele renunciou a uma prática secular, segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

O argentino será enterrado fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século. Segundo as últimas informações vaticanas, o Papa optou pelo enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. O local escolhido é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

Outra abolição foi o uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores. Os fiéis serão convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

As instruções estão no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, aprovado em 29 de abril de 2024 pelo próprio papa Francisco, que recebeu o primeiro exemplar em 4 de novembro.