INSS: fundo do poço

Irregularidades no INSS motivaram mudança no Ministério da Previdência.

Então, proponho um caminho mais justo — e até mais educativo. Já que é para usar dinheiro público, que saia do fundo partidário e do fundo eleitoral. Sim, aqueles mesmos fundos bilionários que financiam jingles, santinhos e campanhas nem sempre preocupadas com o bem comum. Afinal, quem forma os governos? Os partidos. Quem indica os ministros? Os partidos. Não dá pra generalizar, mas na maioria das vezes são eles que preenchem as cadeiras do poder — frequentemente com indicados que não mereciam nem um banquinho na sala de espera. Então, quem pariu o ministro, que o embale.