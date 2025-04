Defesa Civil de Gaza reporta 24 mortos em ataques de Israel após Hamas recusar plano de trégua

O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, disse na quinta-feira que o movimento islamista não aceitará um acordo de trégua "parcial" proposto por Israel e afirmou que quer um pacto abrangente.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Basal, disse, nesta manhã, que os socorristas encontraram "os corpos de 10 mártires e vários feridos na casa da família Baraka e em casas vizinhas" após os bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul de Gaza.

A Defesa Civil informou que outras 14 pessoas morreram em bombardeios em diferentes pontos do estreito território palestino, governado pelo Hamas.

O Exército israelense intensificou seus bombardeios e expandiu as operações terrestres ao longo da faixa costeira após romper, em meados de março, com uma trégua de quase dois meses com o Hamas.