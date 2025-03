Queda de ponte no Equador deixa um morto e dois desaparecidos

O desabamento de uma movimentada ponte de 200 metros de comprimento no Equador deixou pelo menos um morto, cinco feridos e dois desaparecidos, informaram as autoridades em um novo balanço nesta quinta-feira (20).

Na quarta-feira, a queda da estrutura sobre o rio Magro, na localidade agrícola de Daule (50 km ao norte do porto de Guayaquil), fez com que quatro caminhões, um carro e duas motocicletas caíssem na água, segundo a Secretaria de Gestão de Riscos.

Em uma das extremidades, um veículo carregado com milho ficou preso quando estava prestes a terminar a travessia, segundo imagens da televisão.

Ao chegar ao local do acidente, o ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, expressou condolências do governo à família do falecido e solidariedade às demais vítimas.