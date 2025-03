Participação do papa Francisco nas celebrações de Páscoa ainda é incerta, afirma Vaticano

Papa no dia em que recebeu alta do hospital em Roma. TIZIANA FABI / AFP

O Vaticano informou nesta sexta-feira (28) que o papa Francisco apresenta leve melhora nas habilidades motoras, na respiração e no uso da fala.

Conforme a Santa Sé, a redução gradual da oxigenação continua e o pontífice concelebra a missa diária na capela.

"No momento não recebe visitas, continua com o repouso, as terapias e 'um pouco' de atividade de trabalho", afirmou a Santa Sé.

Na quarta-feira (26), o argentino de 88 anos foi submetido a exames de sangue e os resultados deram normais.

Ainda de acordo com a Santa Sé, "não há indicações para as celebrações da Páscoa", para as quais o calendário foi divulgado na quinta-feira (27).

"Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante com base nas melhoras do Papa", completou o comunicado.

Agências internacionais tinham informado que o Pontífice pronunciaria a tradicional bênção na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa, a ser celebrado em 20 de abril. A participação dele, entretanto, ainda é incerta.

Francisco está com acesso a oxigênio suplementar e cuidados médicos 24 horas por dia. A equipe, entretanto, espera que ele precise de menos assistência respiratória à medida que seus pulmões se recuperem.

Quanto à programação para os próximos dias, o Angelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação.

"Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital", disse o Vaticano.