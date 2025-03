Após alta, papa Francisco se recupera com reabilitação, missa e trabalho

Papa fez sua primeira aparição após internação no domingo (23).

O papa Francisco, que no domingo (23) retornou para sua residência no Vaticano depois de passar mais de cinco semanas hospitalizado, está se recuperando com reabilitação, ao mesmo tempo que trabalha em suas "atividades profissionais" e concelebra a missa, afirmou nesta terça-feira (25) o Vaticano.