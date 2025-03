Em recuperação, papa Francisco fará tradicional bênção de Páscoa

O papa Francisco, em recuperação após uma grave pneumonia que colocou sua vida em perigo, fará a tradicional bênção "urbi et orbi" na praça de São Pedro no domingo de Páscoa, em 20 de abril. A informação foi divulgada pelo Vaticano nesta quinta-feira (27).

A Santa Sé não explicou, no entanto, se o Pontífice poderá presidir as outras celebrações, uma hipótese pouco provável ao levar em consideração a agenda repleta de eventos da Semana Santa.

A saúde frágil do Papa, que foi visto debilitado e com voz trêmula ao sair do Hospital Gemelli, provocou dúvidas entre os fiéis sobre sua presença nos atos da Páscoa, a festa mais importante do ano para os católicos.