Cotação do cobre supera US$ 10.000 em Londres por ameaça de novas tarifas

A cotação do cobre superou a barreira de 10.000 dólares (56.000 reais) nesta quinta-feira (20) na Bolsa de metais de Londres, o maior nível registrado desde outubro, devido às compras das empresas americanas, que temem novas tarifas sobre o metal.

Às 7h30 GMT (4h30 de Brasília) no LME, a tonelada de cobre era negociada a 10.007,5 dólares.

"É algo lógico que as empresas americanas tentem constituir reservas, porque a administração americana ameaça impor tarifas punitivas", afirmou Thu Lan Nguyen, analista do Commerzbank.

Em um discurso no Congresso no início do mês, o presidente americano Donald Trump anunciou que adotaria novas tarifas sobre o cobre.