O índice de confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para seu pior nível desde 2021, durante a pandemia de covid-19, de acordo com dados publicados nesta terça-feira (25) pela associação Conference Board, que mostra um resultado também abaixo das expectativas do mercado.

Em março, o índice de confiança dos consumidores caiu 7,2 pontos e ficou em 92,9. Os analistas do mercado esperavam uma queda menor, que o teria colocado em 93,5, de acordo com o consenso do MarketWatch.