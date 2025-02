Ucrânia e Rússia precisam fazer concessões, afirma enviado de Trump

"Os dois lados têm que fazer concessões. Assim funcionam as negociações", disse Kellogg em entrevista ao canal Fox News após uma recente visita à Ucrânia.

Há muito tempo, Zelensky rejeita qualquer concessão territorial à Rússia, cujas tropas controlam uma grande faixa do sudeste da Ucrânia, em meio a pressões pelas perdas no campo de batalha e pela incerteza sobre a continuidade do apoio dos Estados Unidos.