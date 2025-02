Mais de 100 migrantes asiáticos deportados pelos EUA para o Panamá recusam repatriação

Os migrantes que rejeitam a repatriação devem ser realocados em outros países pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), segundo as autoridades panamenhas.

Panamá, Costa Rica e Guatemala concordaram em servir como "ponte" para as deportações dos Estados Unidos ordenadas pelo governo de Donald Trump.

Os migrantes que se recusam a ser repatriados estão no abrigo de San Vicente, na província selvática do Darién, na fronteira com a Colômbia, cerca de 220 km ao sudeste da capital panamenha.