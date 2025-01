"O tratamento que recebemos foi desumano", diz brasileiro deportado dos Estados Unidos

O retorno dele ao Brasil aconteceu no contexto da maior operação de deportação em massa da história , com forte repressão a imigrantes ilegais.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem cobrado explicações do governo norte-americano sobre as condições do voo, com deportados algemados e acorrentados, tanto nas mãos quanto nos pés. O avião fez uma parada inesperada em Manaus antes de seguir para Belo Horizonte, onde o Itamaraty detectou as irregularidades.