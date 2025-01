Chega ao Brasil o primeiro voo com deportados após Donald Trump endurecer cerco aos imigrantes ilegais

Pousou em Manaus, na noite desta sexta-feira (24), o primeiro voo com deportados dos Estados Unidos com destino ao Brasil após a posse do presidente republicano Donald Trump. Segundo o g1, o avião, com 158 pessoas a bordo, deveria ter prosseguido até Confins, em Minas Gerais, após escala na capital do Amazonas. No entanto, a aeronave precisou passar por manutenção e o voo para MG foi cancelado.