Mulher de 150 quilos mata filho após sentar nele como castigo e é condenada a seis anos de prisão

Jennifer Lee Wilson sentou-se sobre o abdômen do filho, Dakota Levi Stevens, para puni-lo.

Uma mulher, de 48 anos, foi condenada a seis anos de prisão pelo homicídio culposo do filho adotivo , de 10 anos, nos Estados Unidos. A mulher havia sido presa e, em outubro, se declarou culpada.

O caso ocorreu em abril de 2024, quando Jennifer Lee Wilson, que pesava 155 quilos, segundo o Independent , sentou-se sobre o abdômen do filho Dakota Levi Stevens, por cinco minutos . A atitude foi motivada por castigo devido a mau comportamento.

A polícia foi acionada à residência da mulher, em Valparaíso, no Condado de Porter, Indiana, onde encontrou o menino sem pulso e sem respirar. Apesar das tentativas de reanimação no local e no hospital, o garoto morreu dois dias depois.