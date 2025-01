Irã e Rússia assinarão 'Acordo Global de Associação Estratégica'

A Rússia e o Irã assinarão um "Acordo Global de Associação Estratégica" na sexta-feira (17), durante a visita do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, à Rússia, anunciou o Kremlin nesta segunda-feira (13).

O acordo abrange "a cooperação econômica e comercial nas áreas de energia, meio ambiente e questões de defesa e segurança", disse a embaixada iraniana na Rússia na semana passada via Telegram.

No ano passado, Moscou concluiu um tratado de mesmo nome com a Coreia do Norte.