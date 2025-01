Gelo no céu para combater a poluição atmosférica na Tailândia

A cidade, de cerca de dez milhões de habitantes, vive um grave episódio de poluição, com mais de 350 escolas fechadas nesta sexta-feira (24) e níveis de micropartículas cancerígenas no ar sete vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Esses fenômenos deixaram mais de um milhão de pessoas doentes desde o final de 2023 e custaram ao reino mais de 88 milhões de dólares (R$ 522,6 milhões) em despesas médicas, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados este mês.

Segundo o governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, os principais culpados são as emissões dos veículos, a queima de resíduos agrícolas nos arredores e as condições climáticas "rígidas".

Para combater esse fenômeno, o reino turístico do sudeste asiático envia duas vezes por dia aviões que pulverizam essa camada de ar quente com água fria ou gelo seco, apesar das críticas sobre sua eficácia.

Em um desses aviões, que a AFP teve acesso, um cientista controla a trajetória do voo em um tablet e dois tripulantes liberam água gelada de dois recipientes azuis localizados na barriga do avião.

Antes e depois de cada pulverização, outras aeronaves medem as concentrações de partículas poluentes para avaliar mudanças na qualidade do ar.

Ekbordin Winijkul, do Instituto Asiático de Tecnologia, acredita que seria mais eficaz atacar as raízes do problema com medidas comprovadas, como a implementação de zonas de baixa emissão.