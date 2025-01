Brasileira desaparecida na África do Sul após pedir ajuda no Instagram é encontrada

A brasileira Caroline Amanda Lopes Borges, que desapareceu na África do Sul após pedir ajuda em uma live no Instagram, foi encontrada com vida, neste domingo (26), em Joanesburgo. Ainda não há mais detalhes sobre o que teria acontecido.

Ela está no país desde o início de janeiro para um intercâmbio. Segundo a agência contratada para realizar a viagem, Caroline está em um hospital com a perna esquerda imobilizada e hematomas nas mãos e nos braços. As informações são do g1.