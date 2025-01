Avós da Praça de Maio encontram neta nº 139 roubada na ditadura argentina

"As Avós da Praça de Maio comunicam com enorme felicidade a restituição de outra neta apropriada durante a última ditadura cívico-militar [...] bem-vinda à verdade", disse em entrevista coletiva a presidente das Avós, Estela de Carlotto.

Os pais foram sequestrados em novembro de 1977, quando Macedo estava grávida de 6 ou 7 meses, detalhou Carlotto durante o anúncio realizado no espaço de memória da antiga Esma (Escola Superior de Mecânica da Armada), onde funcionou um centro clandestino de detenção e extermínio.

Na época dos sequestros, Inama tinha 25 anos e estava em Buenos Aires, contudo não está claro se Macedo, então com 22 anos, estava com Inama ou na cidade de La Plata, a 60 quilômetros da capital, detalhou Carlotto.

Ambos foram vistos por sobreviventes no centro clandestino de detenção e extermínio Club Atlético, em Buenos Aires. Os dois militavam no partido comunista marxista-leninista da Argentina.

A notícia chega menos de um mês depois do anúncio da descoberta do neto 138, no fim de dezembro. Antes disso, o último neto encontrado tinha sido anunciado em setembro de 2023.