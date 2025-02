Presidente dos Emirados Árabes reitera a Rubio sua rejeição ao deslocamento de palestinos de Gaza

Marco Rubio realizou nesta quarta-feira uma breve visita ao país do Golfo como parte de sua primeira viagem pelo Oriente Médio. Após essa etapa, deixou a região.

Durante seu encontro com Rubio, o presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan "reiterou a posição firme dos Emirados Árabes Unidos, que rejeita qualquer tentativa de deslocar o povo palestino de sua terra", segundo a Wam.

Rubio chegou de manhã a Abu Dhabi, procedente de Riade, onde, na sexta-feira, uma cúpula árabe reunirá os líderes dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), além do Egito e da Jordânia, para elaborar uma resposta à ideia de Donald Trump para Gaza.