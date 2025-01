Acidente entre avião e helicóptero: veja em mapa onde aconteceu colisão

Um avião comercial americano com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar caíram no Rio Potomac após uma colisão na noite de quarta-feira (29) nas imediações de Washington.

A imprensa americana informou que vários corpos foram retirados das águas geladas do rio.

"O voo 5342 da American Eagle, que seguia de Wichita, Kansas, para Washington (...) sofreu um acidente, com 60 passageiros e quatro membros da tripulação a bordo", informou a American Airlines.

Veja o ponto onde o avião caiu:

Vítimas

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião .

— Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados. Nossos compatriotas estavam no avião — declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A Patinação Artística dos Estados Unidos, órgão regulador da modalidade no país, disse a Reuters que vários atletas estavam no avião.

Eles estavam acompanhados de treinadores e familiares e retornavam do Campo de Desenvolvimento Nacional, realizado com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA no Kansas.