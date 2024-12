Tensão na Ásia Notícia

Presidente da Coreia do Sul irá revogar lei marcial após votação do Parlamento para banir a medida

Líder sul-coreano, Yoon Suk-yeol, declarou legislação emergencial no território da Coreia do Sul nesta terça-feira (3). Com a presença de 190 membros dos partidos governista e de oposição no Congresso, todos se manifestaram contra a medida, por se tratar, de acordo com eles, de uma tentativa de golpe

03/12/2024 - 17h42min