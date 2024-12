Preço do petróleo sobe após queda do regime de Bashar al Assad na Síria

Os preços do petróleo fecharam esta segunda-feira (9) em alta nos mercados internacionais. A elevação é resultado da crise diplomática no Oriente Médio, com a queda de Bashar al Assad na Síria após 24 anos no poder, e incertezas sobre o futuro do país sob o comando do grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), vinculado à Al Qaeda, e respaldada pela continuidade dos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+).